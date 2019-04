Di Maio scatena l'ira del Pd: «Se vuole redimersi voti le nostre proposte»

Di Maio vuole dialogare con il PD se il PD “si redime”. Ma su cosa vuole dialogare il capo di un partito assistenzialista, giustizialista, incompetente che ha portato l’Italia in recessione? #senzadime — maria elena boschi (@meb) April 29, 2019

Il Pd voti le nostre proposte così avrà l'occasionedi «redimersi». E' l'affermazione sprezzante fatta dal vice premier Luigi Di Maio che ha scatenato una ondata di repliche indignate dei dem. La dichiarazione arriva dopo le prove di dialogo e l'apertura del capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, che si è detto pronto a discutere con i 5 stelle su salario minimo e conflito di interesse.«I temi che ho lanciato ieri sono nel contratto di governo ma credo che bisogna accelerare su quei temi. È chiaro ed evidente che gli interlocutori sono le forze di governo. Poi se il Pd vuole votare quelle proposte avrà l'occasione di redimersi da quanto non ha fatto in questi anni», ha detto oggi il capo grillino in conferenza stampa all'ambasciata italiana in Polonia.«Se c'è qualcuno che deve chiedere scusa dei propri errori e dei danni causati al Paese questo è Di Maio con il suo alleato Salvini di cui si vergogna», ha risposto il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio. «Il governo ha messo in ginocchio l'Italia e non ha una strategia per rimediare. Noi tifiamo per l'Italia e vogliamo che i problemi si risolvano - ha aggiunto -. Per questo abbiamo sempre dialogato in Parlamento. Ma con un governo che continua sulla strada della incompetenza e dell'arroganza la strada è chiusa».«Oggi il Ministro della Disoccupazione Di Maio ha detto di essere pronto a dialogare con i democratici a condizione che il Pd "si redima". Non so che cosa pensi l'attuale leadership del Pd del nostro "bisogno di redenzione". Dico solo che con un movimento politico che ha nel proprio Dna assistenzialismo, giustizialismo, incompetenza e che ha riportato il Paese in recessione, noi non abbiamo niente da condividere», ha scritto su Fb la deputata Pd Maria Elena Boschi.«Redimersi? Per chi crede ci si redime solo di fronte a Dio. E non mi pare il suo caso. Di Maio non dica cretinate. Venga in aula a rispondere, se ne è capace, alle questioni che il Pd pone», ha affermato la senatrice Teresa Bellanova.«Se devo redimermi io vado in chiesa non faccio accordi con Di Maio. Non si prendono certo lezioni da lui», ha dichiarato Luca Lotti. «Invito il vicepremier a non occuparsi del Pd e a preoccuparsi dei danni che il suo Governo sta provocando al Paese», ha aggiunto l'ex ministro Pd.«Di Maio ci propone di votare le loro proposte per "redimerci". Di Maio. Quello che ha prodotto un paese in recessione, il crollo dell'occupazione e la demonizzazione dei più fragili per seguire Salvini. Con queste nuove destre il Partito Democratico non può e non deve avere nulla a che fare», ha scritto su Facebook il deputato del Pd Matteo Orfini.«Luigi Di Maio, l'uomo che para il sacco alla Lega mentre finge di litigarci, e che dovrebbe scusarsi conmilioni di italiani per come li ha imbrogliati e per come il governo li sta danneggiando, invita con disprezzo il Pd a redimersi. Invito ridicolo. Faccia tosta illimitata», è la replica su Twitter del senatore del Pd Dario Parrini.