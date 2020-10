Dpcm, al via la riunione Governo-Regioni: «Su piscine e palestre nessuna decisione, no prove di focolai»

È cominciata la riunione tra governo Regioni ed Enti locali sulle misure per contenere l'epidemia Covid: il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia ha infatti convocato per questa mattina un vertice con Regioni, Anci e Upi. All'incontro partecipano anche il ministro dell'Università, Gaetano Manfredi e il commissario all'emergenza, Domenico Arcuri, il ministro della Salute, Roberto Speranza, la ministra della Scuola, Lucia Azzolina, la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, e il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli.

Alla riunione partecipano il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, dell'Upi Michele De Pascale, dell'Anci Antonio De Caro. Ci sono anche il vicepresidente della Conferenza delle Regioni Giovanni Toti e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Presenti - sempre da remoto - anche numerosi assessori. I ministri presenti sono Boccia, Azzolina, Manfredi, De Micheli e Speranza. Dalla scuola ai trasporti, dal lavoro allo sport, allo studio tutte le nuove restrizioni e i mini lockdown per contenere la crescita dei contagi. Nel pomeriggio parlerà il premier Giuseppe Conte, pronto ad illustrare le novità.

PALESTRE E PISCINE

«Nessuna decisione è stata presa ancora in merito alla chiusura di palestre e piscine». In vista del nuovo Dpcm sulle misure anti-Covid, fonti del ministero dello sport intervengono, sottolineando, «come il settore abbia affrontato ingenti spese per adeguare i propri spazi ai protocolli di sicurezza, e che nessuna evidenza scientifica denuncia focolai in relazione all'allenamento individuale nei luoghi controllati». «Occorre valutare - proseguono le fonti del ministero dello sport- se non sia peggio spingere migliaia di appassionati e di giovani nei parchi cittadini o proseguire, magari prevedendo maggiori controlli, con le attività regolamentate. Un settore che ha già avuto enormi perdite rischierebbe al contrario chiusure definitive».

