Fase 2, Zingaretti: «Lombardia? Rispettare i tempi nazionali». Fontana: «Nostra proposta di buon senso»

Covid-19. La Lombardia chiede di riaprire le attività produttive dal 4 maggio e mette in atto per la fase 2 quello che è uno strappo con la linea Salvini che viene portata avanti dal governatore Fontana. Per il leader della Lega la regione e il Paese devono ripartire. Reazioni in ordine sparso arrivano dalla maggioranza. Zingaretti, segretario del Pd, commenta così su Facebook. «L'uscita dal lockdown deve avvenire, ma avvenga dentro tempi e regole nazionali da individuare in fretta senza furbizie. Cos'altro deve accadere per capire che i nostri destini di italiani e di europei sono legati? E che ciò che accade a una Regione condiziona pesantemente ciò che accade su tutto il resto del Paese? Errare è umano, perseverare è diabolico».

Fontana: nostra proposta di buon senso. «Per giorni ci hanno raccontato, anche dal governo, che la Lombardia doveva fare di più e da sola. Ora, dopo che la Regione ha lanciato una proposta per riaprire le attività con attenzione e buonsenso, da Roma parlano addirittura di fughe in avanti». Lo dichiara il governatore lombardo Attilio Fontana, in un post su Facebook. «Non inseguiamo le polemiche - scrive Fontana - ma badiamo alla sostanza: molti altri Paesi europei sono già ripartiti, è necessario ragionare subito del nostro futuro».​

Salvini: riapertura segnale di concretezza. «120mila cittadini di altre regioni sono venuti a curarsi in Lombardia, un record. In emergenza si sono creati tantissimi posti in terapia intensiva. Nessun dirigente si aspettava i monumenti ma nemmeno le inchieste. Possiamo aspettare la fine dell'epidemia prima di mandare gli ispettori in corsia?». Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, a Rtl 102,5. «Chiedere la riapertura da parte della Lombardia è un grande segnale di concretezza e di speranza, spero che il governo ne tenga conto».



