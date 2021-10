Ballottaggio Roma, exit poll: Gualtieri al 59-63%, Michetti al 37-41%

Ballottaggio a Roma, i risultati in diretta. Alle 15 si sono chiuse le urne anche nella Capitale: i romani sono chiamati a scegliere il futuro sindaco tra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri. Affluenza in calo rispetto al primo turno: ieri, alla chiusura dei seggi alle 23 aveva votato il 30,87% degli aventi diritto, in forte calo rispetto al primo turno quando aveva votato il 36,82% degli aventi diritto. Ecco i primi exit poll.

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Ballottaggi, risultati in diretta: a Roma Gualtieri 59/63%- Michetti... LE ELEZIONI Ballottaggi 2021, chiuse le urne: ecco i risultati negli otto comuni...

LO SPOGLIO IN DIRETTA

Ballottaggi, risultati in diretta: Roma, Torino, Trieste, Latina, Varese

Ballottaggi, cresce l'Italia del non voto. A Roma deserti i seggi di periferia

I RISULTATI IN DIRETTA

Roberto Gualtieri 59 - 63%

Enrico Michetti 37%-41%

Diretta

Ore 15.23: SE DATI CONFERMATI COMIZIO GUALTIERI A SANTI APOSTOLI ALLE 18

Ore 15.21: Abbraccio tra Roberto Gualtieri e Nicola Zingaretti al comitato dopo il primo exit poll che dà vincente il candidato del centrosinistra nella sfida al Campidoglio. Se i dati dell'exit poll dovessero essere confermati, Roberto Gualtieri dovrebbe tenere un comizio a piazza Santi Apostoli verso le 18. Prima il candidato del centrosinistra dovrebbe fare un passaggio nella sede del Pd al Nazareno.

Ore 15.09: Applausi al comitato di Roberto Gualtieri quando sono stati proiettati i primi exit poll in Rai che lo danno tra il 59 e il 63% dei consensi sul suo sfidante Enrico Michetti al 37-41%.

Ore 14.47: Il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri è arrivato al comitato elettorale di Portonaccio, dove seguirà lo spoglio del ballottaggio.