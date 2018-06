Migranti, svolta di Conte a Bruxelles: «Superare regolamento di Dublino»

Giuseppe Conte porta oggi al mini-summit di Bruxelles. Sarà, per il docente prestato alla politica, il primo stress test europeo che lo vedrà destreggiarsi tra lo scontro aperto con la Francia e il tentativo di trovare la sponda con quello che oggi appare l'anello debole dell'asse franco-tedesco: Angela Merkel. A entrambi, Conte dà un silente avvertimento: se non si verrà incontro alle richieste italiane il rischio di avvicinamento del governo all'asse di Visegrad è alto.



Conte: "Sfida cruciale". «Sono appena arrivato a Bruxelles per portare la proposta italiana sul tema immigrazione: European Multilevel Strategy for Migration. L'Italia in Europa è chiamata ad una sfida cruciale. E vi garantisco che sarà un radicale cambio di approccio sul tema». Lo scrive su twitter il premier Carmelo Conte. La proposta italiana mira a «una puntuale politica di regolazione dei flussi che sia realmente efficace e sostenibile e al totale superamento del regolamento di Dublino, che noi riteniamo» legato «ad un quadro emergenziale» quando invece vogliamo una gestione «strutturale», afferma il premier Giuseppe Conte arrivando al vertice informale europeo a Bruxelles.



Giuseppe Conte ha ribadito il suo "no" alla proposta franco-spagnola sui migranti, in particolare agli hotspot nei Paesi europei, durante una telefonata con il premier Pedro Sanchez ieri sera. Secondo quanto riferiscono fonti del Governo, Conte ha sottolineato con forza che i Paesi di primo approdo come Italia, Grecia e Spagna non possono diventare il campo profughi d'Europa.

«La Francia - ha aggiunto Macron - non ha lezioni da prendere da nessuno: siamo il secondo Paese di accoglienza di richiedenti asilo quest'anno».

Superare il criterio del Paese di primo arrivo: chi sbarca in Italia, sbarca in Europa». È uno dei dieci obiettivi della proposta italiana che il premier Giuseppe Conte sta presentando in questi minuti al vertice informale tra 16 Paesi Ue sulla crisi dei migranti.

LEGGI ANCHE: Migranti, ecco la proposta italiana al vertice di Bruxelles «Non ci dimentichiamo mai chi siamo e da dove veniamo, non ci dimentichiamo mai i nostri principi e i nostri valori e su questo punto sono» irremovibile, e cerchiamo «l'efficacia» nelle soluzioni «perché siamo garanti della coesione dei nostri popoli». Così il presidente francese Emmanuel Macron, arrivando al minisummit a Bruxelles.