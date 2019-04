Diritto alla disconnessione, svolta nei nuovi contratti: prime tutele anche in Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 10 Aprile 2019, 12:00

Tecnicamente si chiama «diritto alla disconnessione» e in Francia dopo una legge dello scorso anno è già realtà, più difficile invece metterla in pratica in Italia. È il diritto a non rispondere alle mail o su whatsapp ai messaggi inviati dal proprio capo fuori dall'orario di lavoro. Se le applicazioni per smartphone possono essere un concreto aiuto per svolgere quotidianamente il nostro mestiere, in alcuni casi possono diventare un vero e proprio incubo. Uno sguardo alla posta elettronica può trasformarsi in tormento nel weekend se ci si trova un messaggio della propria azienda con le raccomandazioni per svolgere un compito il lunedì seguente, ancor più molesto può diventare whatsapp (e ancor peggio i gruppi) se mentre si è in vacanza arrivano continuamente sollecitazioni in chat che riportano con la mente al lavoro.