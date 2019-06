Disabili, il ministro Fontana esporta il modello Verona: super pass per tutte le ztl d'Italia

Venerdì 28 Giugno 2019, 19:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una banca dati unica nazionale per consentire alle persone con disabilità di accedere a tutte le zone a traffico limitato del Paese con un unico pass.Il ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana vuole esportare il modello Verona e quello Veneto - dove il progetto è già attivo - all’intero territorio nazionale e, per farlo, ha scritto nelle scorse settimane al Ministro Danilo Toninelli, che - come delegato ai trasporti - ha competenza specifica in materia. A seguito della lettera è stata convocata ieri una prima riunione, a cui ha partecipato, come delegato Anci, il comandante della polizia municipale di Verona Luigi Altamura, che ha portato l’esperienza e le buone prassi del Comune scaligero.«Il modello veronese e veneto contribuirà a ridurre il numero di furbetti che usano pass intestati a deceduti o pass scaduti - spiega il Comandante -. Una banca dati unica, e nel pieno rispetto della privacy, consentirà di garantire e di tutelare le persone con disabilità, che hanno diritto al contrassegno. Sono soddisfatto dell’interesse emerso per questo progetto e della sensibilità del ministro Fontana. Grazie a questo impegno, con il lavoro di squadra, si potrà esportare il modello Verona, già sperimentato con ottimi riscontri e grande successo».«La banca dati nazionale dei contrassegni è la soluzione che consentirà - dice il ministro Fontana - di facilitare l’accessibilità e la mobilità a tante persone con disabilità. Sono felice di aver avviato questo percorso. Grazie a chi sta collaborando al progetto. Sulla base di esperienze positive e già collaudate come quella veronese, puntiamo ad arrivare a soluzioni innovative a tutela del diritto alla mobilità delle persone con disabilità, dando concreta attuazione al secondo programma biennale d’azione per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità».