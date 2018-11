Arriva il disco verde al Terzo valico ma Toninelli secreta il documento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 27 Novembre 2018, 11:30

L'analisi costi-benefici parla chiaro: il Terzo valico s'ha da fare. L'opera deve continuare, vanno solo portati alcuni correttivi alle pendenze del tracciato ferroviario nei pressi di Genova. La relazione è nelle mani del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli da tre settimane. Ma l'esponente M5s del governo non ne sta facendo menzione. Mai. Bocca cucita, non ne parla. Anzi, sembra che abbia secretato il parere sul Terzo Valico.Prima di rendere pubblica la notizia - quella del disco verde - il Movimento deve trovare un'exit strategy con la base pentastellata in Liguria, da sempre contraria. Si cerca di evitare un altro effetto Tap come accaduto appunto in Puglia, dopo il sì al gasdotto e la conseguente rivolta dei meet-up locali. Toninelli dunque si trova a dover gestire politicamente la faccenda, nonostante la relazione appaia inequivocabile. Dal ministero di Porta Pia nessuno commenta ufficialmente. Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture, intercettato alla Camera se la cava con una battuta: «Il sì al Terzo valico? Chiedete a Toninelli...».