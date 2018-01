Disgelo in teatro tra Di Maio e Grillo: M5S arruola l'olimpionico Fioravanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 28 Gennaio 2018, 11:21 - Ultimo aggiornamento: 28-01-2018 11:21

«Se volete continuiamo a starci ancora un po' sul ....». Il sempre misuratissimo Luigi Di Maio si lascia andare e cerca di allentare la tensione davanti all'obiettivo della telecamera che deve immortalare il momento del disgelo tra lui e Beppe Grillo. Succede ieri sera a Cesena, nel teatro dove sta per andare in scena Fake, lo spettacolo di Grillo a cui Di Maio ha voluto assistere soprattutto per restaurare l'immagine di unità affettuosa con l'ex comico che la politica ora la farà completamente slegato dai server di Casaleggio.«Io non lo sopporto», recita Di Maio in primo piano nel video pubblicato in diretta streaming su Facebook. E sempre parlando di Grillo dice. «Poi continua a fare spettacoli nonostante sia il Garante del M5S. Io glielo dico, tu sei il Garante, non puoi fare solo spettacoli ci devi dare una mano». Solo in quel momento compare Grillo che rifila uno sguardo e parole gelide nei confronti della stampa e con la stessa rigidità riceve l'abbraccio di Di Maio. «Beppe Grillo è fondamentale e nelle prossime settimane faremo questa campagna elettorale insieme», aveva detto Luigi Di Maio entrando a teatro dopo una giornata in giro per l'Emilia-Romagna, dove ha incontrato anche gli esponenti della Confindustria modenese.Lo scouting per gli uninominali intanto continua. Tra gli esterni spunta il campione Domenico Fioravanti, due volte oro nel nuoto alle Olimpiadi di Sidney, che scenderà in campo in Piemonte. In Calabria ci sono due testimoni di giustizia Gaetano Saffioti e Pino Masciari. Continua l'ingaggio di docenti universitari come Mauro Coltorti e imprenditori come il trevigiano Franco Storer, presidente di Casartigiani Veneto, che correrà nell'uninominale al Senato. C'è anche l'avvocato Andrea Arman, consulente del coordinamento «Vittime delle banche».