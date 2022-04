Assunta Almirante, morta a 100 anni la vedova di Giorgio Almirante. La figlia: «Perdita enorme»

Addio a donna Assunta Almirante: aveva 100 anni. La vedova di Giorgio Almirante era del 1921. La donna, chiamata Donna Assunta, era considerata la memoria storica della destra italiana. «Una perdita enorme, perché tra noi c'era un rapporto speciale, soprattutto in questi ultimi anni eravamo sempre insieme e sempre vicine», dice all'Adnkronos Giuliana de Medici, la figlia di Assunta Almirante, a proposito della scomparsa della madre.

«Sto ricevendo tantissime dimostrazioni di affetto, le volevano tutti tanto bene». Raffaela Stramandinoli, detta Assunta, era nata a Catanzaro ma era diventata romana d'adozione. Per decenni, anche dopo la morte di Almirante nel 1988, è stata la regina madre della destra italiana, dispensatrice di consigli ma anche di pesanti critiche, sponsorizzò Gianfranco Fini alla guida del Msi ma criticò la Svolta di Fiuggi del 1995, con la quale l'Msi-Dn diventò in larga parte Alleanza Nazionale. «L'esempio che ci ha lasciato è la sua volontà incredibile, non si arrendeva di fronte a nulla», spiega ancora la figlia.