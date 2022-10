Covid, dopo 979 giorni addio al bollettino quotidiano: ​oggi primo giorno senza dati

Oggi, per la prima volta dopo 979 giorni, il ministero della Salute non ha più pubblicato il bollettino quotidiano del Covid-19. Il bollettino verrà pubblicato ora una volta alla settimana il venerdì.

La sospensione era stata preannunciata nei giorni scorsi, ma la data non era stata fissata e si riteneva potesse essere domani in coincidenza con la decisioni del Consiglio dei Ministri su alcune norme del Covid (multe agli ultra50enni non vaccinati, reintegro al lavoro del personale sanitario non vaccinato, disposizioni sulle mascherine nelle strutture sanitarie e nelle reidenze per gli anziani).

Il primo bollettino del 24 febbario 2020 riportava sette morti e 221 casi totali.

Oggi, tuttavia, alcune regioni (tra cui la Campania) hanno continuato a rendere noti i dati nel loro territorio.