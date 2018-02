Dossier migranti, un elettore su quattro vota la linea dura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 5 Febbraio 2018, 09:53 - Ultimo aggiornamento: 05-02-2018 10:00

Un elettore su quattro è attratto dalla linea dura sui migranti ed è favorevole allo slogan fermare gli sbarchi. Una quota leggermente più ampia, pari al 30%, considera invece l'immigrazione un problema, ma è favorevole a modalità di intervento meno spigolose preferendo lo slogan prima gli italiani. Più in generale il tema migranti è il secondo più sentito dagli italiani dopo quello del lavoro. Sono gli elementi più interessanti di un sondaggio SWG dedicato al monitoraggio dei possibili effetti del fenomeno dell'immigrazione sulle prossime elezioni politiche.Effetti che, come si vede, sono notevoli e non sono nati certo con la sparatoria di Macerata (i cui riflessi sull'orientamento elettorale degli italiani emergeranno solo nei prossimi giorni). Tutti i sondaggisti concordano sul fatto che l'immigrazione è considerato dagli italiani un nodo rilevante.