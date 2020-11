«Dpcm entro stasera, lockdown light sul modello tedesco». La sottosegretaria alla Salute Zampa: non paralizziamo il Paese

«Dpcm entro stasera, con un lockdown light sul modello tedesco». Lo anticipa la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa su Rai Radio1 a Radio anch'io, sostenendo che il tentativo è di non paralizzare il Paese. Il nuovo Dpcm contenente le nuove misure contro il coronavirus, dunque, arriverà entro stasera, «nelle prossime ore». Il tentativo che si sta facendo è non paralizzare il Paese: non sarà un lockdown rigido, ma simile al modello tedesco, «un lockdown light», conferma la sottosegretaria alla Salute Zampa.

«Non paralizzare il Paese»

«È abbastanza complicato - ha spiegato Sandra Zampa - cercare di fare una misura sartoriale basata su zone, è uno sforzo grandissimo che stiamo facendo. Il tentativo è non paralizzare il Paese, voglio che sia chiaro. Non sarà un lockdown rigido, ma simile al modello tedesco, light».

Governo convoca le Regioni

Un nuovo vertice governo-Regioni, con Comuni e Province, è stato convocato alle 15.30, con i ministri Boccia e Speranza, il commissario Arcuri e il capo della Protezione civile Borrelli secondo quanto si apprende.

Cdm giovedì per nuovo decreto ristori

Il governo accelera sul secondo decreto ristori da collegare alle chiusure che saranno previste con il nuovo Dpcm anti-Covid: secondo quanto si apprende da fonti di governo il provvedimento dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri già giovedì. Escluso invece, al momento, il ricorso a un nuovo scostamento di bilancio.

Dpcm, Lombardia, Piemonte e Calabria verso il lockdown totale: cosa succederà regione per regione Cosa significa dividere le Regioni in tre fasce a seconda della gravità della situazione, come ha annunciato il premier Conte? Cosa succederà nei territori più a rischio? La verità è che il governo non l'ha ancora spiegato ai presidenti delle Regioni e anche ieri mattina se n'è parlato in termini molto generali.





