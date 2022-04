Draghi: «Dall'Italia mezzo milardo per i rifugiati e 110 milioni per finanziare governo Ucraina». Il «grazie» dell'Ue

Mezzo miliardo di euro per i rifugiati, più altri 110 milioni per sostenere l'Ucraina. A tanto ammonta l'impegno economico dell'Italia per l'emergenza guerra, come riferito dal premier, Mario Draghi.

Gas russo, Draghi: «Preferite la pace o l’aria condizionata?»

Mezzo milardo per i rifugiati e 110 milioni per finanziare governo ucraino

APPROFONDIMENTI LA STRATEGIA Gas, sul tavolo del governo i correttivi al piano Conte che limita... POSSIBILE SERRATA Metano, distributori minacciano sciopero 4-6 maggio. Chiedono... LO STOP Metano dalla russia, l’Ue: «Embargo totale». E...

«Non ci volteremo dall'altra parte. Nelle ultime settimane il governo ha stanziato nuovi fondi per aiutare i rifugiati ucraini a far fronte alle loro spese quotidiane, vale a dire cibo, medicine e materiale scolastico. In tutto, abbiamo stanziato circa 500 milioni di euro per sostenere gli ucraini che arrivano in Italia e 110 milioni in assistenza finanziaria per il governo ucraino», ha detto il presidente del consiglio italiano nel suo intervento in video all'evento finale della campagna di raccolta fondi internazionale "Stand up for Ukraine" a Varsavia.

I ringraziamenti dell'Ue

«L'Italia ha accolto a braccia aperte i profughi dall'Ucraina. Grazie al primo ministro Draghi e all'Italia per aver stanziato nuovi fondi per aiutarli a soddisfare i loro bisogni quotidiani. Questa è la solidarietà europea al suo meglio». Lo scrive in un tweet la Commissione europea accogliendo l'annuncio di 610 milioni di euro stanziati dal governo per sostenere Kiev e i rifugiati ucraini arrivato nel corso dell'evento finale della campagna di raccolta fondi internazionale 'Stand up for Ukrainè a Varsavia.