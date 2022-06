Mario Draghi è quasi pronto. Le grandi manovre in vista del Consiglio Ue del 23 e del 24 giugno vanno già traducendosi in piccoli passi in avanti. E se il price cap per il gas russo resta fondamentale nonostante «la strada per un accordo è ancora lunga», il premier spera quantomeno di riuscire a rilanciare sul debito comune.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati