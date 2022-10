Draghi si commuove: saluta Palazzo Chigi tra gli applausi dei dipendenti affacciati alle finestre

Mario Draghi lascia Palazzo Chigi. E lo fa con una scena che commuove i dipendenti del governo e conquista i social. Perché l'ormai ex premier, dopo alcuni secondi seriosi in cui ha passato in rassegna il picchetto d'onore sul tappeto rotto, si è lasciato andare e ha salutato, commuovendosi, i dipendenti della presidenza del Consiglio che hanno cominciato ad applaudire dalle finestre. Draghi li ha salutati con le due mani prima di uscire da Palazzo Chigi e lasciarlo per l'ultima volta. Il premier uscente ha salutato sorridendo i giornalisti prima di entrare in auto e lasciare la sede dell'esecutivo. Con il passaggio della campanella si concludono i suoi venti mesi di governo, iniziati il 13 febbraio 2021, quando Draghi ricevette la campanella da Giuseppe Conte.

L'addio commosso di Draghi: saluta Palazzo Chigi tra gli applausi dei dipendenti affacciati alle finestre https://t.co/PiVORdmH0K — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) October 23, 2022

Il passaggio di consegne con Meloni

Pochi minuti prima il passaggio di consegne con Giorgia Meloni e la foto di rito insieme al nuovo premier, al prossimo sottosegretario Alfredo Mantovano a quello uscente Roberto Garofoli e al segretario generale uscente di palazzo Chigi, Roberto Chieppa.