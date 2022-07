Governo, oggi la telefonata fra Draghi e Conte: lunedì l'incontro

Primo contatto, oggi, tra il premier Mario Draghi e il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Secondo quanto spiegano fonti di governo, nel pomeriggio, i due si sentiranno al telefono mentre si incontreranno lunedì prossimo.

In conferenza stampa il premier ieri ha chiuso all'ipotesi di formare un nuovo esecutivo: «Il governo non rischia. E non può esistere senza il Movimento 5Stelle. Per questo non ci accontentiamo di un appoggio esterno. Conte mi ha dato rassicurazioni».