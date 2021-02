Draghi, diretta governo: oggi le consultazioni. Berlusconi: «Direzione indicata da Fi». Di Maio: M5S deve essere maturo. Lega: no riedizione di Conte

Mario Draghi ha trascorso in Umbria la prima notte da presidente del Consiglio incaricato. Nella sua casa immersa in un bosco alle porte di Città della Pieve. L'ex presidente della Bce è arrivato nella serata di ieri accompagnato dalla scorta. Ha probabilmente scelto la tranquillità del borgo umbro per trascorrere qualche ora in famiglia dopo avere ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'incarico di formare il nuovo Governo.

Nell'area dove si trova il casolare della famiglia Draghi nessun maxi dispiegamento di forze di polizia. La scorta ha sorvegliato “discretamente” tutta l'area mentre una pattuglia dei carabinieri era all'ingresso di uno dei viali che conduce alla casa. In mattinata Draghi ha quindi lasciato Città della Pieve. Diretto probabilmente a Roma dove è atteso dalle consultazioni per la formazione del nuovo governo. Il presidente del consiglio incaricato è infatti arrivato alla Camera stamattina e oggi vedrà gli esponenti per dare via al suo governo.

Le reazioni

«La scelta del Presidente della Repubblica di conferire a Mario Draghi l'incarico di formare il nuovo governo va nella direzione che abbiamo indicato da settimane: quella di una personalità di alto profilo istituzionale attorno alla quale si possa tentare di realizzare l'unità sostanziale delle migliori energie del Paese». Lo afferma il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. «È naturale dunque da parte nostra guardare senza alcun pregiudizio al tentativo del Presidente incaricato, al quale proporremo - nella naturale prosecuzione di un atteggiamento responsabile che contraddistingue l'azione di Forza Italia - idee e contenuti. Ho parlato di “governo dei migliori” ed è ovvio attendersi una squadra di governo di profilo adeguato all'enorme impegno che l'esecutivo avrà di fronte e che rappresenti davvero le migliori energie del Paese e ci aspettiamo ovviamente anche un programma all'altezza delle esigenze e delle aspettative della Nazione, su temi cruciali come il piano vaccinale, il Recovery Fund, i ristori, il fisco, la burocrazia, la giustizia», conclude Berlusconi.

«Oggi si aprono le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi, secondo la strada tracciata dal capo dello Stato Sergio Mattarella, che ringrazio. In questa fragile cornice, il MoVimento 5 Stelle ha, a mio avviso, il dovere di partecipare, ascoltare e di assumere poi una posizione sulla base di quello che i parlamentari decideranno. Siamo la prima forza politica in Parlamento e il rispetto istituzionale viene prima di tutto. Dobbiamo essere maturi». Così in una nota il ministro Luigi Di Maio.

Matteo Salvini dice: «Se c'è voglia di un paese cha apre, vive, fa sport o va a teatro, bene, se qualcuno, invece vuole, a sinistra, la riedizione del governo Conte, cambiando Conte con Draghi, allora no», spiega entrando alla Camera. «Draghi ci ascolterà, prima di dare un giudizio voglio capire che idea ha, non parlo di ministri o posti», conclude il leader della Lega. Intanto, la Lega è disponibile e interessata a discutere di tasse, grandi opere, difesa dei confini, aiuti concreti per famiglie e imprese. Non è possibile ipotizzare alcun confronto se arrivano insulti (si pensi alla recente dichiarazione di Laura Boldrini, valorizzata sui social di Salvini) né è immaginabile una riedizione del governo Conte con gli stessi ministri e un premier diverso. È quanto trapela in queste ore da fonti leghiste.

«Non riesco a immaginare un governo Draghi che nasca senza l'appoggio di chi rappresenta in Parlamento e nella società i valori liberali, garantisti, patriottici ed europeisti. Lo penso io e me lo stanno ripetendo tante persone che incontro o che mi scrivono in questi giorni». Lo scrive su Facebook Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia. «Quei valori rappresentano la mia storia personale, quella di Forza Italia e del Ppe e possono aiutare Mario Draghi a rimettere in piedi l'Italia. Di più, sono necessari. Per questo la nostra scelta sul sostegno al nuovo governo appare fin troppo semplice», conclude Carfagna.

«Spero che Draghi faccia come Ciampi, si scelga politici di livello». Cosi Emilio Carelli, sul possibile governo Draghi. «La strada - avverte - mi pare in salita». Poi Carelli spiega che «sono stato contattato da alcuni di M5s, alcune unità, sono pochi». Appoggiate Draghi? «Ne stiamo parlando».

«Oggi il Presidente incaricato Mario Draghi inizia le consultazioni delle forze politiche e sociali. Il Pd non farà mancare il suo contributo di idee e proposte per fermare la pandemia e far ripartire il Paese nel segno della sostenibilità e delle riforme». Lo scrive su Twitter la vice ministra degli Esteri Marina Sereni. «Mario Draghi gode dell'affetto e della stima di tutti e si è visto che al Quirinale con il Presidente della Repubblica praticamente era tutto un “caro Mario” e un “caro Sergio”... Il problema è che lui è davvero l'ultima spiaggia, perché poi restano solo le elezioni». Lo dice Massimiliano Cencelli, autore dell'omonimo Manuale sui criteri per la distribuzione degli incarichi di governo e sottogoverno. «L'arrivo di Mario Draghi è stato un meteorite che chiama la politica alle proprie responsabilità. Da parte di Forza Italia c'è disponibilità totale ad ascoltare una personalità autorevole e competente come l'ex presidente della Bce che il presidente Berlusconi chiamò e volle a ruoli di grande responsabilità. Bisogna vedere adesso quale sarà il suo programma, le idee e i progetti che metterà sul tavolo delle consultazioni. In altre parole si dovrà verificare qual è la visione di Paese che ha in mente per portarlo in salvo dalle secche di una crisi dovuta anche per l'incapacità di un governo fallimentare. Una cosa è certa, serve un esecutivo capace e coeso. Lo impongono i tempi che viviamo». Lo dichiara Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, a Radio Anch'io.

«Ma dopo che negli ultimi tre anni ci siamo beccati Toninelli e la Azzolina, il reddito di cittadinanza e i banchi a rotelle, ora che arriva Draghi c'è anche chi fa il difficile? Dai su, diamoci una mossa, che l'Italia ha bisogno di decisioni! E dopo tante scelte sbagliate, magari stavolta una la azzecchiamo». Lo ha scritto il governatore Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.

