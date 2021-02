Governo, Grillo posta fotomontaggio Draghi su cornicione del Quirinale: «Aspettando Rousseau»

Mentre la base M5S sta votando sull'eventuale ingresso del Movimento in un governo guidato da Mario Draghi, Beppe Grillo ricorre all'ironia. In un post su Twitter posta un fotomontaggio con il premier incaricato sul cornicione del Quirinale, in attesa dell'esito del voto sulla Piattaforma cinque stelle. Nel foromontaggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è affacciato alla finestra intento a rassicurarlo. Sotto al post di Grillo la scritta «Aspettando #Rousseau».

Su Rosseau, oggi 11 febbraio, dalle 10 alle 18, gli "iscritti certificati" M5s, potranno esprimersi sull'ipotesi di sostenere o meno il governo venturo. L'appoggio grillino è determinante perché permetterebbe a Mario Draghi di avere una maggioranza ampia e variegata su cui contare per far ripartire il Paese. Nel giorno della votazione sulla piattaforma, parla Davide Casaleggio: «Sono contento oggi di vedere un processo di partecipazione collettiva in cui vediamo oltre 100mila persone che decideranno in che modo dovrà votare il M5S per questo governo - ha detto il il presidente dell'Associazione Rousseau -. È sicuramente un nuovo tipo di modello di partecipazione che si differenzia rispetto ad altre forze politiche che normalmente prendono decisioni con 4-5 persone in una stanza». Il notaio, Valerio Tacchini, ha precisato che le votazioni sono iniziate regolarmente alle 10 e in «5 minuti hanno espresso il voto 2800 aventi diritto»

