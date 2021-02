Draghi, domani secondo giro di consultazioni: ecco il programma degli incontri

Crisi di governo, che succede adesso? Ora il presidente incaricato Mario Draghi ha in programma un secondo giro di consultazioni da svolgere in 48 ore. Lo schema sarà identico, prima le forze più piccole, poi i partiti più grandi. E partirà anche il dialogo con le parti sociali. Intanto, questa è una domenica di paura per Draghi. La sta trascorrendo in Umbria a Città della Pieve. Terminato sabato il primo giro di consultazioni con le forze politiche, l'ex presidente della Banca centrale europea, nella serata di ieri ha fatto ritorno nella sua casa di campagna, come nelle precedenti serate. Fuori dai cancelli che portano al casolare dove la famiglia Draghi da molti anni vive quasi stabilmente, sono presenti una pattuglia dei carabinieri e alcuni giornalisti in attesa di una eventuale uscita del presidente.

Il governo che sta per nascere sarà un grande assemblaggio

Ecco il calendario dei prossimi incontri:

Lunedì 8 febbraio 2021

Ore 15-15.15 Gruppo Misto della Camera - Minoranze linguistiche (Componente Gruppo Misto)

Ore 15.30-15.45 MAIE - Movimento associativo italiani all'estero- PSI (Componente Gruppo Misto Camera)

Ore 16-16.15 Azione - + Europa - Radicali italiani (Componente Gruppo Misto Camera) + Europa - Azione(Componente Gruppo Misto Senato)

Ore 16.30-16.45 Noi con l'Italia - USEI - Cambiamo! - Alleanza di centro (Componente Gruppo Misto Camera) Idea e Cambiamo(Componente Gruppo Misto Senato)

Ore 17-17.15 Centro Democratico - Italiani in Europa (Componente Gruppo Misto Camera)

Ore 17.30-18 Gruppo Per le autonomie (SVP - PATT, UV) del Senato

Martedì 9 febbraio 2021

Ore 11-11.30 Gruppo Europeisti - MAIE- Centro Democratico Senato

Ore 11.45-12.15 Gruppo Liberi e Uguali Camera - Componente Liberi e Uguali Senato

Ore 12.30-13 Gruppi Italia Viva della Camera e Italia Viva-PSI del Senato

Ore 13.15-13.45 Gruppi Fratelli d'Italia della Camera e del Senato

Ore 15-15.30 Gruppi Partito Democratico della Camera e del Senato

Ore 15.45-16.15 Gruppi Forza Italia - Berlusconi Presidente della Camera e Forza Italia- Berlusconi Presidente - UDC del Senato

Ore 16.30-17 Gruppi Lega-Salvini Premier della Camera Lega-Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione del Senato

Ore 17.15-17.45 Gruppi MoVimento 5 Stelle della Camera e del Senato

