Draghi in Senato diretta, premier alla prova della fiducia. Salvini: «Faremo quello che serve solo a Italia»

Cirisi di governo e voto di fiducia in diretta. Mario Draghi è in Senato per svolgere quelle comunicazioni che, per volontà di Sergio Mattarella, consentono di sottoporre alla discussione del Parlamento la crisi aperta dalle sue dimissioni da presidente del Consiglio.

Domani toccherà alla Camera. Il timing prevede che dopo la discussione ci sia la replica e poi “l’eventuale” voto di fiducia, oggi a partire dalle 18.30 e domani a Montecitorio dalle 11,30. Già, perché se ci sarà o meno dipenderà da ciò che il premier dirà a palazzo Madama. Se i tentativi di eliminare i veti reciproci dovessero fallire, c’è sempre la possibilità che si presenti alle Camere con dimissioni irrevocabili senza attendere il voto.

Crisi di governo, Draghi tratta con i partiti. Letta: «Finirà bene». L'incognita M5S: il premier scrive due discorsi

Draghi in Senato, la diretta

Ore 9.43 - Il premier Mario Draghi è appena arrivato al Senato dove terrà le comunicazioni sulla crisi di governo. Il presidente del Consiglio, sorridente, si è limitato a salutare giornalisti con un «Buongiorno»

Ore 9.42 - La seduta in Senato è aperta.

Ore 9.34 - Il segretario della Lega Matteo Salvini è appena entrato al Senato per le comunicazioni del presidente del consiglio Mario Draghi. Il leader leghista, prima di entrare a palazzo Madama, è rimasto alcuni minuti negli uffici del gruppo della Lega, a piazza San Luigi dè Francesi. «Sicuramente sarà una buona giornata per il paese», ha detto Salvini.

Ore 9.30 - Attesa al Senato per il giorno di Draghi. File agli ingressi per gli operatori televisivi e i giornalisti, mentre in tanti attendono l'arrivo del premier a corso Rinascimento. A Palazzo Madama i primi senatori sono già entrati in Aula, mentre il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, si intrattiene qualche minuto in buvette, salutando i tanti che gli si avvicinano. I ministri Colao, Brunetta, Cingolani, Cartabia e Giorgetti sono già in Aula. Bocche cucite per ora, mentre Matteo Salvini, tra i più attesi oggi, non è ancora arrivato, ma ha fatto sentire la sua voce in un video, assicurando che «la Lega farà il bene degli italiani».

Ore 9.28 - Giuseppe Conte è arrivato al Senato. Il leader 5 Stelle segue dagli uffici del M5S al Senato l'intervento del premier Mario Draghi in Aula.

Ore 9.20 - Il gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera è stato convocato a mezzogiorno a Montecitorio. Il presidente dei deputati Paolo Barelli farà il punto della situazione alla luce delle comunicazioni fiduciarie di Mario Draghi al Senato.

Ore 9.15 - «Mi auguro che sia una buona giornata per il Paese». Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, deputato del M5s, arrivando al Senato per le comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi, senza rispondere alle domande sulla posizione del Movimento.

Ore 8.51 - «Comunque vada, questa crisi da drammatica sta diventando ridicola, chi eventualmente si incaricherà di staccare la spina sta facendo male i suoi conti. Perché pagherà un prezzo molto alto». Per Giovanni Toti, leader di Italia al Centro e governatore della Liguria sarà questa la cifra politica della giornata.

Ore 8.42 - l premier Mario Draghi è appena arrivato a Palazzo Chigi. Alle 9.30 l'atteso intervento al Senato.

Ore 8.33 - SALVINI - «Dopo la crisi di governo causata dai 5 Stelle, dopo giorni di minacce e provocazioni, con decine di parlamentari che cambiano partito per salvare la poltrona e con un Pd che insiste a parlare di ius soli, ddl Zan e legge elettorale, invece di mettere al centro stipendi, bollette e lavoro, oggi si decide. E la Lega, unita e compatta, deciderà solo e soltanto per il bene e il futuro dell'Italia». Così scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini in vista delle comunicazioni del premier Draghi attese stamattina al Senato.

Ore 7.30 - I numeri definitivi della scissione attesa nei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle chiamati a votare sulla fiducia al governo Draghi si conosceranno sola alla fine del discorso che terrà domani al Senato il presidente del Consiglio, ma il lavorio prosegue sotto traccia per salvare l’unità del Movimento e il destino dell’esecutivo.

Ore 6.52 - Draghi stamattina in Senato. Le opzioni sul tavolo, e anche le versioni del discorso preparate per la replica prevista alle 16.30, sono due. La prima prevede una conferma delle dimissioni del premier. Scenario per cui ieri ha anche ricevuto dal Quirinale indicazioni sulla prassi da seguire. Al contrario la seconda, in linea con il pressing degli ultimi giorni e le speranze dello stesso Draghi, vede la richiesta di un nuovo voto di fiducia su una risoluzione, con tanto di road map sul da farsi per legge di bilancio, Pnrr, inflazione e crisi energetica.