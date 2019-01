«Due per mille» ai partiti, la Lega batte Forza Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 25 Gennaio 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In crisi di consenso e in preda al parossismo delle primarie il Pd si consola con le donazioni del 2 per mille. Sono infatti i Dem a fare la parte del leone incassando oltre 7 milioni di euro. Lo dicono i dati resi noti dal Mef sul gettito derivante dal 2 per 1000 dell'Irpef (anno 2018 sulla base delle dichiarazioni relative all'anno 2017). Ebbene, il Pd mette in cassaforte 7 milioni d 286mila euro, seguito dalla Lega che porta a casa circa 3 milioni di euro (sommando i 2 milioni appostati sul simbolo Lega per Salvini premier e i 922mila euro destinati alla Lega per l'indipendenza della Padania). Nel centro-destra si sono rivelati più generosi gli elettori di Fdi (720mila euro per il partito di Giorgia Meloni) rispetto ai cugini berlusconiani che hanno offerto alle casse di Forza Italia 637mila euro.