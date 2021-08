«Intitolate piazzale dei Partigiani a Hitler». Ex consigliere comunale Lega in scia a Durigon

Da Piazzale dei Partigiani a piazza Adolf Hitler, mentre per adesso l'ex consigliere comunale leghista di Colleferro, Andrea Santucci, pare non essersi interessato a viale Marco Polo, sempre all'Ostiense di Roma, che ugualmente Benito Mussolini volle dedicare all'alleato. E ora la Lega ha un bel da dire per rinnegare l'appartenenza al Carroccio del vigile del fuoco che nella cittadina a 70 km da Roma è stato anche capogruppo in consiglio comunale.

Dopo il caso del sottosegretario all'Economia della Lega Claudio Durigon che, durante un comizio a Latina, ha proposto di intitolare di nuovo il parco ad Arnaldo Mussolini, fratello di Benito, cancellando i nomi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ora è il turno di Andrea Santucci, vigile del fuoco e fino allo scorso autunno consigliere comunale a Colleferro per il partito di Matteo Salvini, che si dichiara favorevole a intitolare di nuovo a Hitler il piazzale dei Partigiani nella capitale. Le sue parole, riportate da Repubblica: «Nel bene e nel male questa è la nostra storia, credo anche che per la cecità di alcuni perdiamo moltissimo in termini di turismo nel volerla nascondere».

Immediata la presa di distanza del Coordinatore Lega provincia Roma Sud, Tony Bruognolo, che ha smarrito i "santini" elettorali di Santucci: «Lui non è iscritto alla Lega e quindi non parla a nome del partito, né lo rappresenta in alcun modo. Qualsiasi tentativo di coinvolgere la Lega per alcune dichiarazioni di questa persona significa diffondere falsità e costituisce una grave strumentalizzazione politica: siamo pronti a difendere le nostre ragioni e ripristinare la verità nelle sedi appropriate».