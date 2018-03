«È tempo di governare», Grillo e Di Maio lanciano il M5S

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 3 Marzo 2018, 09:37 - Ultimo aggiornamento: 03-03-2018 09:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In piazza del Popolo il governo è ancora un hashtag, ovvero una parolina ossessiva che riempie le bacheche virtuali dei pentastellati. Luigi Di Maio spera di chiudere per sempre l'era dell'opposizione, e degli hashtag. «Nel 2013 siamo entrati in Parlamento da opposizione - ha detto dal palco - stasera quell'era finisce, inizia quella del governo». Grillo è tornato sul palco apposta. E ha eccitato la folla (circa 10 mila persone) con metafore intestinali. Lo ha fatto sul suo blog dove parla del M5S come della forza che rimuove «un intoppo, la casta che blocca il corso normale della democrazia nel nostro paese».E lo fa sul palco: «Con noi i partiti si sono sciolti come la diarrea, siamo rimasti noi e FI, diamo l'ultima spallata». Il grande nemico è di nuovo Berlusconi, come tanti anni fa, quando nel 2009 Grillo voleva iscriversi al Pd e non ci riuscì. Non abdica al vaffa però. «Può darsi che sia finito il periodo del vaffa - dice - il nostro diritto al grido. Quando c'era silenzio noi abbiamo gridato ed era giusto il nostro diritto al grido. Ma il Vaffa rimarrà, avremo un vaffino nel taschino». Persino Davide Casaleggio lo imita sul palco: «Questi anni siamo andati controvento, contro le ingiustizie, contro la Gomorra della politica!».