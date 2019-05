La riduzione del debito pubblico è essenziale per la stabilità finanziaria e se resta l'incertezza sulla possibilità di imboccare un sentiero decrescente, rischia di incidere negativamente sulle stesse prospettive di crescita del Paese. Lo afferma la Corte dei Conti, che invita ad usare eventuali risparmi sul reddito di cittadinanza per rientrare dal debito. È in arrivo, intanto, la lettera della Commissione Ue sullo scostamento nei conti dell'Italia. Il governo ha 48 ore per rispondere alla richiesta annunciata di una manovra bis subito.

Mercoledì 29 Maggio 2019, 13:40 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2019 13:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA