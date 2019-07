L'Economist contro Salvini: «E' l'uomo più pericoloso d'Europa»

«L'uomo più pericoloso in Europa»: così si intitola il l'editoriale che l'Economist in edicola oggi dedica a Matteo Salvini , aggiungendo: «come disattivare la minaccia che Salvini pone nei confronti dell'euro». L'articolo sostiene che il leader della Lega «ha usato la politica della rabbia per rendersi l'uomo più potente d'Italia. Non è ancora il primo ministro ma certamente vuole diventarlo». Quindi, un appello ai nuovi vertici dell'Europa: «Gli eurocrati devono ricordarsi che, mentre l'Italia continua a fare passi indietro, il risentimento che ha messo benzina nel motore dell'allarmante ascesa di Salvini non potrà che crescere