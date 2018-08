Edifici degradati, l'Italia dei pericoli: al Sud 250mila a rischio crollo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 23 Agosto 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2018 08:31

Il palazzo d'inizio Novecento al Rione Ferrovia è diventato un'isola ecologica, l'ex Ispettorato dell'Agricoltura è spesso meta di disperati: Benevento (almeno in proporzione tra quelli saldamente in piedi e quelli no) è la città in Italia con più immobili degradati. Cadenti, non sempre disabitati, talmente inutili che neppure l'Agenzia delle entrate pretende il pagamento dell'Imu. Nel capoluogo sannita sono 10.942 quelli in dissesto o «collabenti» contro i 259.589 «sani», quattro ogni cento. Undicimila sul quasi mezzo milione di edifici pericolati in tutta Italia, sul quasi mezzo milione che - dopo il crollo del ponte Morandi a Genova - sono l'ennesima minaccia di nuove tragedie annunciate dovute all'incuria. Ma soprattutto per la metà sono nel Mezzogiorno.