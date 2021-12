Quirinale, la tabella di marcia: dal via libera alla manovra all'ipotesi elezioni, cosa succede ora

Per il Parlamento italiano inizia in queste ore il conto alla rovescia in vista dell'elezione del nuovo Capo dello Stato. Com'è noto il mandato settennale di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica scade ai primi di febbraio 2022. Pertanto è probabile che intorno al 20 gennaio (al momento la data più probabile è il 19 gennaio) i 1007 "Grandi elettori", ovvero deputati, senatori e delegati regionali ad eccezione dei presidenti di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati