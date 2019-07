«Asse Renzi-Macron-Di Maio per eleggere von der Leyen», ira leghista sui cinquestelle: il governo rischia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 17 Luglio 2019, 07:00

«Quella non ci ha dato garanzie sul commissario, ci ha schifato, preso in giro chiedendoci il sostegno di nascosto e per di più i nostri voti non sarebbero determinanti. A questo punto votiamo no, non barattiamo le nostre idee per una poltrona». Poco prima delle sette di sera Matteo Salvini, al telefono, ordina il niet ai 28 eurodeputati leghisti chiamati a eleggere Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea.