Elezioni2018, Berlusconi: «Tajani candidato, ma io sono sempre disponibile»

Tajani è l'uomo giusto? «Mi piacerebbe che fosse lui» il candidato premier di Fi e infatti «siamo rimasti d'accordo che spetterà a lui» dire «se sarà disponibile». Ma altre candidature «sorprendentemente potrebbero uscire fuori... Io sono sempre disponibile...». Ospite di 'Skytg24', Silvio Berlusconi rilancia la candidatura di Antonio Tajani a palazzo Chigi in caso di vittoria del centrodestra con Fi primo partito il 4 marzo, ma non esclude una sua nuova candidatura per la premiership.

«Ora gli italiani stanno cominciando a capire che il Bunga bunga, il caso Ruby erano tutte frottole per far fuori un avversario politico che non era battibile...», ha aggiunto Berlusconi, che sulla condanna per frode fiscale ha dichiarato:

La flat tax in Russia è «un esempio di successo contro l'evasione» e «avrà bisogno di due-tre anni di copertura, non più...». L'azzeramento della legge Fornero è

soddisfazione che abbiamo dato a Salvini. La politica è fatta di compromessi. Ma la coalizione con la Lega è solida, abbiamo programma comune», ha aggiunto.

Martedì 27 Febbraio 2018, 21:51 - Ultimo aggiornamento: 27-02-2018 23:51

«è stata il frutto di una sentenza politica».Il Cav. ha parlato anche di flat tax e della legge Fornero.«una