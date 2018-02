Elezioni, 110 candidati trasformisti: ma chi ha cambiato casacca non ha collegi sicuri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 19 Febbraio 2018, 08:27

Quella numero diciassette, che si è appena conclusa, è passata alla storia come «la legislatura dei voltagabbana». Secondo Openpolis ci sono stati 566 cambi di casacca, un record, che hanno riguardato 347 parlamentari. Alcuni dei quali hanno finito anche per saltare da più di un gruppo parlamentare all’altro durante il quinquennio. In totale, comunque, il fenomeno riguarda un terzo degli ex eletti. Ma tanto attivismo non ha pagato in termini di riconferma: l’Istituto Cattaneo di Bologna ha calcolato che i trasformisti ricandidati al 4 marzo, per ritornare in Parlamento, dovranno «sudare non poco». Anche perché sono stati sistemati in collegi poco sicuri oppure in posizioni arretrate nei listini proporzionali.Il Cattaneo ha stimato che, soltanto nei collegi uninominali, «i parlamentari che hanno cambiato gruppo nella XVII legislatura risultano complessivamente 66, collocati in tutti gli schieramenti ad eccezione del M5s». Scendono a 44 quelli presenti nei collegi plurinominali. Detto questo, sembra quasi che in una politica sempre più liquida e sempre meno attenta alle tradizioni, il tema sia tabù, comporti quasi una stigma sociale. E gli effetti si vedono nelle candidature. Spiegano i politologi bolognesi: «L’ipotesi più verosimile è che i partiti maggiori abbiano preferito candidare i parlamentari cosiddetti “trasformisti” nelle competizioni più incerte, ossia quelle nei collegi uninominali dove la rielezione è tendenzialmente più complicata».