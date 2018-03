Domenica si vota: reato portare il cellulare in cabina elettorale, ecco cosa si rischia

Domenica al voto per le elezioni politiche e in Lazio e Lombardia anche per le Regionali. Ma attenzione, rischiano grosso i furbetti della cabina.



Rischia una sanzione di 15mila euro chi entra nella cabina elettorale con il cellulare e fotografa la scheda. Ed è inutile minimizzare l’accaduto chiedendo la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Cassazione, con la sentenza n. 9400, depositata ieri,conferma la decisione della Corte d’Appello che si era limitata a trasformare la pena detentiva in pecuniaria per la violazione della legge sulla segretezza del voto (articolo 1 legge 96/2008). Lo scrive oggi Il Sole 24 ore.

Venerdì 2 Marzo 2018, 09:20 - Ultimo aggiornamento: 02-03-2018 10:37

