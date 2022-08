Elezioni 2022, la svolta green del Mezzogiorno frenata dalla burocrazia

L'impennata dei costi delle materie prime come la pioggia sul bagnato. Come se non bastasse il modesto aumento del contributo alla produzione energetica nazionale, appena l'1,58% in più nel 2021 (secondo Legambiente, con questo ritmo l'Italia impiegherà 124 anni per raggiungere l'obiettivo dei 70 Gigawatt di nuovi impianti stabilito per il 2030). Il presente e il futuro delle fonti rinnovabili non è solo quello, ormai arcinoto, dei ritardi burocratici per le autorizzazioni dei nuovi impianti (più del 70% dei progetti eolici e fotovoltaici presentati non ha concluso l'iter e lo stesso ministro Cingolani ha ricordato che da maggio 2021 a maggio 2022 erano state soddisfatte solo 170 delle 688 richiese arrivate). Per non accennare alle polemiche di carattere ambientale e segnatamente paesaggistico che esplodono puntualmente all'annuncio di nuovi investimenti in materia. Oggi chi si immette su questa strada e pensa ad esempio a un campo eolico completo deve sapere che occorrono almeno due anni per la consegna delle turbine, che le tariffe sono salite del 30% in un anno, che i fornitori pretendono subito il pagamento di non meno del 90% del costo totale. Senza contare il balzo delle spese di manutenzione dell'impianto (una macchina eolica ha bisogno di circa mille litri ogni sei mesi e il prezzo dell'olio oggi è tre volte superiore). Eppure, ed è quasi un paradosso, quello che il sole e il vento garantiscono ogni giorno al Sud è davvero difficile non considerarlo un autentico tesoro. I numeri sono piuttosto conosciuti: Srm, il Centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, calcola che il Mezzogiorno «è un hub green ed energetico capace di produrre con i suoi impianti il 52% di eolico, solare e bioenergie del Paese», per non accennare al ruolo strategico soprattutto da qualche mese per il flusso del gas proveniente dall'Africa. Insomma, se la produzione di energia dalle fonti rinnovabili made in Sud venisse potenziata al massimo livello possibile, il ricasco in termini di energia per le pmi dell'area sarebbe a dir poco eccezionale. «Ma pensiamo anche alla possibilità di vendere questa energia ai Paesi che non hanno la stessa disponibilità di fonti, e non mi riferisco solo alla sponda africana del Mediterraneo: per il Mezzogiorno e l'Italia sarebbe una svolta dal punto di vista geopolitico, in chiave euromediterranea», dice opportunamente Santolo Meo, direttore del Dipartimento di energia elettrica della Federico II di Napoli.

Per ora non è così anche se, come ricorda il sito on line Linkiesta, «nel 2021, secondo l'Irex Annual Report 2022 della società di consulenza energetica Althesys, le imprese italiane hanno investito 13,5 miliardi di euro nelle energie rinnovabili (+48% rispetto al primo anno di pandemia)». La spinta c'è e soprattutto ora che è scattata la corsa a ridurre gradualmente la dipendenza dal gas russo se ne comprende ancora meglio la ragione, quasi la necessità. Non è un caso che in tutti i programmi elettorali se ne parli in maniera tanto esplicita quanto approfondita. Il guaio è che sulla strada delle rinnovabili ci sono ancora troppe criticità. Il peso ad esempio dei ritardi normativi, o le incognite su come e dove stoccare la quantità di energia prodotta da pale eoliche o impianti fotovoltaici che non venisse utilizzata subito. E soprattutto, l'esigenza di fare presto per evitare il ricorso sin dai prossimi mesi a misure di razionamento dell'energia per imprese e famiglie che mal si concilia con i tempi lunghi dei nuovi impianti rinnovabili, come abbiamo visto. Non sono ostacoli di poco conto ma per l Mezzogiorno e il suo tesoro sembrano ogni giorno di più diventare insormontabili: al punto che ormai già si dice che l'energia da rinnovabili made in Sud verrà consumata a e gestita soprattutto dal Nord, dove ci sono più imprese industriali e l'unica ancorché logora locomotiva del Paese. La beffa dopo il paradosso è dietro l'angolo?