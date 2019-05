Comunali, risultati in diretta: Firenze, Bari e Bergamo al centrosinistra, Perugia al centrodestra

È del 68,01% l'affluenza definitiva, dato in calo rispetto al 70,97% delle precedenti omologhe. l'affluenza più alta si è registrata in Umbria con il 71,49%.

Anche se i dati ufficiali sono ancora riferiti a pochissime sezioni, quelli ufficiosi che confluiscono nei comitati elettorali dei vari candidati a sindaco di Bari parlano di una vittoria al primo turno del candidato sindaco uscente, Antonio Decaro (Pd) con percentuali che supererebbero il 60%. Il dato viene considerato talmente acquisito che il principale competitor di Decaro, Pasquale Di Rella (centrodestra), lo ha già chiamato per complimentarsi.

Secondo le prime proiezioni di Opinio Rai alle elezioni comunali di Potenza (copertura del 16%) è in testa nettamente la Lega rappresentata da Mario Guarente con il 46,7%. Segue con un distacco di più di 20 punti percentuale Valerio Tramutoli (25,9%) sostenuto da due liste civiche. Bianca Andretta per il centrosinistra arriva al 18,4%.

Secondo le prime proiezioni di Opinio Rai alle elezioni comunali di Bergamo (17% del campione) è nettamente in testa Giorgio Gori sostenuto dal centrosinistra (57,9%) seguito da Giacomo Stucchi (35,1%) del centrodestra.

Livorno verso il ballottaggio.

Secondo la II proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai (riproduzione riservata) relativa alle elezioni nel Comune di Livorno è in testa il candidato del centrosinistra Luca Salvetti, che è al 33,8% seguito dal candidato di centrodestra Andrea Romiti con il 26,9%. La candidata del M5s Stella Sorgente è al 14,9% mentre il candidato di Potere al Popolo Marco Bruciati è al 14,8%.

Campobasso al ballottaggio. Seconde proiezioni di Opinio Rai alle elezioni comunali (18% del campione) di Campobasso è in testa Maria Domenica D'Alessandro sostenuta dal centrodestra, seguita, quasi ex aequo, da Antonio Battista del centrosinistra (30,5%) e da Roberto Gravina del M5s al 30,4%.

Secondo le proiezioni del consorzio Opinio per la Rai, nelle elezioni in Piemonte è in testa Alberto Cirio del centrodestra con il 49,2%%. Segue Sergio Chiamparino del centrosinistra con il 36,8% e Giorgio Bertola di M5s con il 13,5%. La copertura del campione è del 22%.

È partito lo spoglio delle schede per le elezioni regionali in Piemonte e per le comunali nei quasi 3800 comuni andati al voto ieri, tra cui 5 capoluoghi di Regione e 20 di Provincia.Per i comuni in cui nessun candidato si aggiudicherà oggi la vittoria, se ne riparlerà al ballottaggio, previsto tra due settimane. Ancora prima dello scrutinio, in tutta Italia , ci sono già sindaci che possono dire di essere già eletti: avviene in quei piccoli comuni dove è stata presentata una sola lista e dove il nemico era il quorum, che è stato raggiunto. Tra le grandi città chiamate al rinnovo di sindaco e consiglio comunale in questa tornata, fino ad oggi il centrosinistra ha governato in 17 amministrazioni, il centrodestra in 6, M5S in due. Anche i Cinque stelle sperano di imporre i loro candidati: finora tra i 25 capoluoghi di provincia al voto hanno guidato le amministrazioni di Livorno e Avellino: nella prima non si è ricandidato il sindaco uscente Filippo Nogarin ma Stella Sorgente, assessore della giunta uscente.Secondo le Proiezioni di Opinio Rai, alle elezioni comunali di Firenze è in testa Dario Nardella del Pd con il 52,2%. Segue Ubaldo Bocci, centrodestra, con il 31,3%. La copertura del campione è dell'8%.Secondo la I proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai relativa alle elezioni nel Comune di Perugia, Andrea Romizi, sindaco uscente e candidato del centrodestra è al 54,6%, seguito da Giuliano Giubilei, candidato del centrosinistra, al 30,5%. Francesca Tizi, candidata del Movimento 5 Stelle, è al 7%, Katia Belillo ( Perugia città in comune) è al 2,2%. Copertura del campione 16%. Ricerca soggetta a errore statistico - riproduzione riservata.Gli exit poll diffusi ieri sera non davano speranza di riconferma al governatore della Regione Piemonte uscente, il Pd Sergio Chiamparino: lui stesso ieri sera lo ha ammesso: «È evidente che se gli exit poll venissero confermati la vittoria di Alberto Cirio e del centrodestra sarebbe netta», ha detto. Il che significherebbe che tutte le Regioni del nord sarebbero saldamente in mano a forze di centrodestra. Con la conquista del Piemonte, infatti, il centrodestra farebbe l'en plein, dopo che negli ultimi mesi sono passate al centrodestra la Sardegna, il Molise, il Friuli Venezia Giulia, le Province autonome di Trento e Bolzano, l'Abruzzo e la Basilicata. Si vedrà oggi con i dati reali chi sarà il governatore della Regione Piemonte per i prossimi cinque anni.