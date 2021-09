Elezioni amministrative, i sindaci uscenti e le gare all'interno delle coalizioni

L’appuntamento elettorale si avvicina e le coalizioni, come le abbiamo conosciute sinora, sono sull’orlo di una crisi di nervi. Non esistono più anche se continua l’accanimento terapeutico praticato dagli alfieri del bipolarismo i quali non considerano che questa legislatura ha prodotto tre governi retti da maggioranze spurie e che non hanno mai riprodotto le coalizioni di centrodestra o di centrosinistra o grilline che si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati