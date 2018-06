È stata del 15,54% l'affluenza rilevata alle ore 12 in 67 dei 75 comuni chiamati alle urne per i ballottaggi per le elezioni comunali sulla base dei dati raccolti dal Viminale. Al primo turno l'affluenza era stata del 19,31%. Il dato non tiene conto dei risultati della Sicilia e del III municipio della Capitale, gestiti direttamente dalla Regione e dal Comune di Roma.



In particolare, il dati della Campania sono questi:



AVELLINO (AV) 14,12



BRUSCIANO (NA) 18,12



CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) 9,64



CERCOLA (NA) 11,62



FORIO (NA) 17,97

ORTA DI ATELLA (CE) 10,53PONTECAGNANO FAIANO (SA) 21,40QUALIANO (NA) 17,32QUARTO (NA) 8,26SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) 16,49TORRE DEL GRECO (NA) 6,66TRENTOLA DUCENTA (CE) 17,31VOLLA (NA) 9,51