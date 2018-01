Astensione, il monito del Colle: «Ora nessuno si chiami fuori»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 18 Gennaio 2018, 10:15 - Ultimo aggiornamento: 18-01-2018 10:38

Un monito perentorio contro l'astensionismo, ma anche una riaffermazione delle regole del gioco e un richiamo ai principi condivisi: la Costituzione («settant'anni ben portati, una Carta da rispettare in ogni sua parte») e l'Europa («I Paesi membri devono garantire un supplemento d'anima»).Sergio Mattarella è evidentemente allarmato dei toni in vista del 4 marzo, con le forze politiche poco disposte ad avanzare ai cittadini quelle proposte «comprensibili e realistiche», necessarie per battere l'astensionismo e il virus dell'antipolitica. In un'intervista concessa a Famiglia cristiana, oggi in edicola, il capo dello Stato usa parole forti, rivolte a tutti. «Nessuno deve chiamarsi fuori o limitarsi a guardare», avverte Mattarella spiegando così il suo pensiero: «Non ho mai condiviso l'osservazione che, in fondo, va bene così perché molte democrazie sono caratterizzate da basse affluenze». E soggiunge: «L'Italia ha una tradizione di ampia partecipazione. Una sua forte diminuzione costituirebbe il sintomo di un indebolimento della fiducia nelle istituzioni comuni e quindi uno stato di salute meno florido della democrazia». Dunque: il rischio è molto alto.