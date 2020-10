Elezioni comunali 2020, diretta risultati ballottaggi. Chieti al centrosinistra, avanti anche a Reggio Calabria. A Matera in vantaggio M5S. Affluenza in calo al 50,6%

Seggi chiusi dalle 15 scrutinio dei voti in corso nei ballottaggi delle elezioni comunali 2020. Sono 67 i Comuni con più di 15 mila abitanti andati al 2° turno. L'affluenza definitiva è al 50,64%. Il dato, reso noto sul sito del Viminale, non comprende quello dei comuni nelle regioni a statuto speciale. Al primo turno alla stessa ora l'affluenza era stata pari al 67,18%. I Comuni capoluogo interessati sono nove: Matera, Chieti, Crotone, Reggio Calabria, Andria, Lecco, Bolzano, Arezzo e Aosta. Al voto, tra gli altri, anche i comuni laziali di Terracina, Ariccia e Rocca Di Papa.



Ballottaggi, Chieti al centrosinistra

Tra i primi risultati: Chieti va al centrosinistra che partiva in svantaggio. Ad Arezzo si conferma il sindaco uscente del centrodestra Alessandro Ghinelli. Lecco al centrosinistra. A Matera è avanti il candidato M5S che al primo turno era arrivato dietro allo sfidante del centrodestra. Ribaltone a Cascina (l'ex feudo della leghista Susanna Ceccardi) che passa al centrosinistra. A Terracina vince FdI che sfidava Lega e Forza Italia.

Reggio Calabria

Si avvia verso la riconferma il sindaco uscente di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà del Pd. Quando sono state scrutinate 200 sezioni su 218, il candidato del centrosinistra veleggia su una percentuale che sfiora il 58,35% mentre il competitor Antonino Minicuci, candidato sindaco indicato dalla Lega a capo di una coalizione che comprende anche Forza Italia e fratelli d'Italiae altre liste civiche, è al 41,65% . La candidatura di Falcomatà è stata sostenuta da 11 liste, oltre a quella del Pd. Al primo turno Falcomatà era stato il più votato con il 37,17% mentre Minicuci si era fermato al 33,69%

Crotone

Dopo lo scrutinio di 12 sezioni su 74, a Crotone il candidato Vincenzo Voce è al 66,45%, in netto vantaggio, dunque, sullo sfidante al ballottaggio Antonio Manica, sostenuto dal centrodestra, fermo al 33,55%. Al primo turno Manica aveva ottenuto il 41,60% dei voti mentre l'outsider civico Vincenzo Voce, supportato da quattro liste, aveva raccolto il 36,21%.



Arezzo

Quando sono state scrutinate 70 sezioni su 97 Alessandro Ghinelli (centrodestra) è nettamente avanti con il 54,3% a Luciano Ralli (centrosinistra) che è al 45,7%. Il sindaco uscente al primo turno aveva preso il 47,2%, Luciano Ralli il 35 per cento.

«Siamo avanti di 10 punti anche se mancano 20 sezioni ancora da scrutinare. Fatemi arrivare in fondo. Ovviamente sono molto più rilassato di un'ora fa», ha detto Ghinelli che si avvia verso la riconferma. «I conti facciamoli a bocce ferme», ha aggiunto.

«Si riconferma sindaco Alessandro Ghinelli, io sono soddisfatto per il mio risultato, per i tanti aretini che hanno scelto me. La gestione del Covid ha portato molto al mio competitor. Io proseguirò il mio lavoro per il centro sinistra e per il bene della nostra città», ha detto Luciano Ralli. «Faccio gli auguri a Ghinelli per il governo della città», ha aggiunto.



Matera, vince il candidato M5S

Netto vantaggio del candidato del Movimento 5 stelle, Domenico Bennardi, al ballottaggio a Matera. Dopo lo spoglio di 19 sezioni su 63, stando ai dati della Prefettura trasmessi al Viminale, Bennardi è al 67,63%. Rocco Sassone, candidato del centrodestra, è decisamente distanziato al 32,37%. Al primo turno era stato Sassone il più suffragato con il 30,28% rispetto al 27,57% di Bennardi che, pur senza formale apparentamento, ha incassato l'orientamento di voto favorevole da parte della coalizione Pd-civiche di Gianni Schiuma e di Coalizione civica di Pasquale Doria.

«Una cenerentola politica che è riuscita davvero a fare la storia di questa città»: queste le prime parole pronunciate da Domenico Bennardi. Bennardi, che ha definito il successo verso cui si sta avviando «inaspettato» e «incredibile», rispondendo alle domande dell'ANSA ha annunciato che «competenza e capacità politica» saranno i criteri per la formazione della giunta, che sarà composta da esponenti «della coalizione». Primi punti da affrontare: «Tutela della materanità e problema della sanità».

Ha votato il 55,83% dei 50.730 aventi diritto, suddivisi in 63 sezioni. Partecipazione in deciso calo: al primo turno l'affluenza complessiva era stata del 70,91%.

«Le coalizioni ci premiano ovunque, gli iscritti avevano ragione»: questo il primissimo commento a caldo del ministro degli Esteri Luigi Di Maio dopo la chiusura dei seggi. Il «modello coalizione», infatti, sembra spingere il M5S alla vittoria in diversi Comuni. Per il Movimento si profila una vittoria in tutti i Comuni ai ballottaggi dove si è presentato in coalizione con altre forze politiche, tra cui il Pd. I candidati del M5S, da Termini Imerese (dove si votava al 1/o turno) ad Ariano Irpino, da Matera a Pomigliano d'Arco fino a Manduria, sono vicini alla vittoria. E, alle 17, Di Maio è atteso in piazza a Pomigliano, sua città d'origine.

A Pomigliano d'Arco si avvia verso la vittoria il candidato di Pd-M5s, Gianluca del Mastro.



Terracina

Terracina sceglie il sindaco, si vota fino alle quindici: lo scrutinio in diretta Terracina sceglie il sindaco: si sono appena chiusi, alle 15, i seggi per il ballottaggio delle elezioni comunali e subito è iniziato lo scrutinio dei voti. In lizza ci sono Roberta Tintari, sindaco facente funzioni uscente, sostenuta da Fratelli d'Italia e tre liste civiche, e Valentino Giuliani, sostenuto da Lega, Forza Italia e da una civica.

Sfida tutta a destra a Terracina. Quando sono state scrutinate 30 sezioni su 45, sindaca uscente sostenuta da Fratelli d'Italia e tre liste civiche, è avanti al 56,5% contro il 43,5% dello sfidante, sostenuto da Lega, Forza Italia e da una civica. Al primo turno avevano ottenuto rispettivamente il 47,76% dei voti e il 33,86%. Valentino Giuliani si è apparentanto con il candidato Gianfranco Sciscione.

Fondi

Fondi elegge il sindaco, alle 15 si chiudono i seggi: lo scrutinio in diretta Alle 15 chiudono i seggi e inizia lo scrutinio per l'elezione del sindaco di Fondi. Al ballottaggio si sono fronteggiati il sindaco facente funzioni uscente Beniamino Maschietto e l'ex primo cittadino Luigi Parisella che al primo turno si sono attestati, rispettivamente al 49,5% e al 19,43%.

Ariccia

Al ballottaggio il sindaco uscentee l'ex primo cittadinoche al primo turno si sono attestati, rispettivamente al 49,5% e al 19,43%.

Ad Ariccia ballottaggio tra il candidato di centrodestra Gianluca Staccoli - che al primo turno aveva ottenuto circa il 42% delle preferenze, - ed Emilio Cianfanelli, che aveva raccolto il 20% dei voti e appartiene all'area di centrosinistra, ma non a quella facente capo al Partito Democratico. Per il Pd, infatti, si era candidato Emilio Tomasi fermatosi al 16%.

A Genzano ballottaggio tra Carlo Zoccolotti (Pd) e Piergiuseppe Rosatelli (Centrodestra). Al primo turno il primo ha ottenuto il 36.6%, il secondo il 27.6%.



Rocca di Papa

A Rocca di Papa, si sfidano la vice sindaca reggente Veronica Cimino, 40enne, appoggiata da varie liste civiche e il presidente del consiglio uscente Massimiliano Calcagni, 45enne, imprenditore locale, della Lega e Centro Destra.

A Zagarolo a contendersi la carica di sindaco sono Emanuela Panzironi, Pd e Centrosinistra, 48enne, impiegata, e Marco Bonini, del Centrodestra, 42enne, agente immobiliare. Sono entrambi ex assessori della giunta uscente.



Chieti

Diego Ferrara è il nuovo sindaco di Chieti. Ha sconfitto al ballottaggio il candidato del centrodestra Fabrizio Di Stefano. Ferrara, espressione del centrosinistra, si è apparentato con le 4 liste civiche del candidato sindaco Paolo De Cesare. Ferrara ha vinto con quasi il 56 per cento.

Al primo turno Di Stefano, ex consigliere regionale e parlamentare di An, Pdl, Fi, ora alla Lega, aveva ottenuto il 38,8% di voti (era sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, Udc Ideabruzzo, Giustizia sociale e Popolo della famiglia). Ad appoggiarlo nel turno di ballottaggio, senza apparentamento, ma con un accordo su 15 punti programmatici, anche il candidato giunto terzo al primo turno con il 20,3%, Bruno Di Iorio (Forza Chieti), che fa riferimento all'assessore regionale di Forza Italia, Mauro Febbo. Ferrara, candidato di una coalizione di centrosinistra sostenuta da Pd, La Sinistra con Diego Sindaco, Chieti per Chieti e Ferrara Sindaco, al primo turno aveva conseguito il 21,5% dei voti. Ferrara ha sottoscritto un accordo di apparentamento con il candidato sindaco civico Paolo De Cesare, che al primo turno ha otttenuto il 12,6% dei voti. A sostenere Ferrara anche il M5S, del candidato Luca Amicone (6,7%).

Ad Avezzano vince il candidato sindaco civico e di centrosinistra, il sessantacinquenne Giovanni Di Pangrazio. Ha sconfitto al ballottaggio il candidato sindaco del centrodestra, il quarantenne Tiziano Genovesi. Di Pangrazio, ex sindaco dal 2012 al 2017, è arrivato in Comune accompagnato da un gruppo di giovani festanti e con bandiere.

Al primo turno aveva preso il 32,5%. Sostegno senza apparentamenti dal candidato civico arrivato terzo al primo turno con il 21,2%, Mario Babbo, appoggiato anche dal Pd, e dall'ex esponente di Fratelli d'Italia Antonio Del Boccio (6,2%). Il candidato del centrodestra Tiziano Genovesi, imprenditore e leghista, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, Udc e Cambiamo, portava in dote il 22,1% e puntava sul sostegno dell'elettorato di Anna Maria Taccone, candidata civica sostenuta anche da Fi, che al primo turno aveva ottenuto un consenso pari al 16,5%; Taccone però non aveva dato alcuna indicazione di voto.



Lecco

È Mauro Gattinoni il nuovo sindaco di Lecco. Secondo i dati del Viminale il candidato del Partito democratico ha vinto il ballottaggio con il 50,07%, battendo con soli 31 voti di scarto il candidato del centrodestra Peppino Ciresa che si è fermato al 49,93%. Ciresa al primo turno aveva ottenuto il 48,5% (coalizione 48,3%), Gattinoni si era fermato al 42,5% (coalizione 42,1%).



Andria

Quando sono stati scrutinati 104 su 110 seggi, sembra ormai definita ad Andria, unico capoluogo di provincia in Puglia dove si votava, la vittoria di Giovanna Bruno, candidata sindaca del centrosinistra (Pd e tre civiche). Ha il 58,93% dei voti e il distacco del suo competitore, il candidato del Movimento Cinque stelle e di una civica, Michele Coratella attestato al 41,07%. Al primo turno avevano ottenuto rispettivamente il 38,10% e il 20,74%. Bruno al primo turno aveva riportato il 38,10% e Coratella il 20,74%.



Aosta

Ad Aosta la sfida è tra Giovanni Nuti del centrosinistra, professore di pedagogia e musicista che ha ottenuto al primo turno il 38,84% delle preferenze e il civico Giovanni Girardini (24,31%, candidato di Rinascimento, il movimento che fa capo a Vittorio Sgarbi), appoggiato anche dal centrodestra, escluso dal ballottaggio.

Ad Aosta è stata pari al 45,93% l'affluenza al voto. Negli altri due comuni valdostani dove si è andati al ballottaggio, Champdepraz e La Salle l'affluenza è stata rispettivamente dell'84,99% e del 65,78%.



Bolzano, confermato Caramaschi

È stato riconfermato il sindaco uscente di Bolzano Renzo Caramaschi. Il 74enne ex city manager, che guida dal 2016 una giunta Svp-centrosinistra, si è imposto nel ballottaggio con il 57,18% contro il candidato del centrodestra Roberto Zanin, che si è fermato al 42,82%. Caramaschi, dopo essersi imposto al primo turno in un testa a testa contro Zanin (34% - 33,1%), aveva poi incassato l'endorsement della Svp. «Abbiamo raggiunto il massimo con la nostra coalizione. Siamo riusciti a ridare dignità alla città di Bolzano, trovando, assieme alla Provincia, soluzioni e finanziamenti. Se funziona Bolzano, funzionano anche i dintorni», ha detto il sindaco rieletto. «Rispetto al 2016 sono riuscito ad aumentare il distacco, dal 55 al 57%, recuperando in alcune sezioni» (tradizionalmente del centrodestra, ndr.), ha aggiunto. Caramaschi ha ringraziato il suo rivale Zanin per il «confronto civile».

A Merano il sindaco uscente Paul Roesch (verdi-centrosinistra) è stato riconfermato sindaco con appena 37 voti di distacco su Dario Dal Medico (candidato di liste civiche del centrodestra). Nella città del Passirio la Svp non ha infatti dato indicazioni di voto. In Trentino sono 8 i comuni dove si decide il sindaco al ballottaggio.

A Rovereto, secondo centro più popoloso della provincia, il candidato del centrosinistra, Francesco Valduga, primo cittadino uscente, è in testa con il 64,13%, mentre Andrea Zambelli, appoggiato dal centrodestra, è al 35,87%. Il dato è riferito a 21 sezioni scrutinate su 32.

A Riva del Garda, con 8 sezioni su 13, il sindaco uscente Adalberto Mosaner (centrosinistra) al momento è al 48,7% e Cristina Santi (centrodestra), in testa con il 51,3%.

Ad Arco il sindaco uscente Alessandro Betta ha vinto (10 sezioni scrutinate su 12) con il 61,23% contro Giacomo Bernardi (centrodestra), che ha ottenuto il 38,77%. Ballottaggi anche ad Avio, a Caldonazzo, Novella, Vallelaghi e Volano.

Ultimo aggiornamento: 17:13

