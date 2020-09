Elezioni comunali, diretta risultati: al via lo spoglio. A Venezia avanti il centrodestra

In base alla prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai alle elezioni comunali di Reggio Calabria è testa a testa tra il sindaco uscente e candidato per il centrosinistra Giuseppe Falcomatà al 35,8%% e il candidato del centrodestra Nino Minicuci al 34,8%. Angela Marcianò è al 13,1% e Saverio Pazzano al 7,8%. Trento

In base alla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Trento Franco Ianeselli del centrosinistra è al 50%, Andrea Merler del centrodestra è al 32%. La copertura del campione è al 9%.

Reggio Calabria

Al via da questa mattina anche il Trentino lo scrutinio delle elezioni comunali in 156 Comuni, ma per 56 candidati sindaco si profila una vittoria automatica in quanto erano gli unici candidati alla carica di primo cittadino. L'unica condizione per la loro elezione era il superamento del quorum del 50% degli aventi diritto al voto. L'ufficialità si avrà comunque solo alla fine dello spoglio. Nei Comuni con più di 3.000 abitanti sono stati eletti Michele Cereghini a Pinzolo, Clelia Sandri a San Michele all'Adige, e Samuel Valentini a Ville d'Anaunia.

Matera

Secondo la prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai alle elezioni comunali a di Matera Rocco Sassone del centrodestra è al 31,6%, Domenico Bennardi del M5s al 26,2%, Giovanni Schiuma (centrosinistra) al 18,6%. La copertura del campione è al 4%.