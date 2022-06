Elezioni comunali: marito contro moglie, l'ex prete, la lista “Povero Gabbiano”. Ecco i candidati più improbabili

Il marito contro la moglie, l’ex prete, il candidato che si loda per aver inventato una focaccia e quello che minaccia di tagliare le dita a chi non voterà per lui. Sono solo alcuni tra le migliaia di aspiranti consiglieri comunali che tenteranno di strappare uno scranno in uno dei 974 municipi al voto domenica. E come per ogni tornata di amministrative che si rispetti, anche in questo caso non mancano volti, storie e simboli che più bizzarri...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati