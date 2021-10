Elezioni comunali, Meloni: «La partita è ancora aperta, soprattutto a Roma»

Elezioni comunali, per Giorgia Meloni «La partita è ancora aperta e la più importante è Roma». Così la presidente di Fratelli d'Italia commenta i primi risultati nella sede di FdI a Roma. «Credo che non si possa trattare in modo superficiale il dato sull'astensionismo: quando si vota in città importanti e c'è un astensionismo intorno al 50% non è una crisi della politica ma della democrazia».

«FdI è il primo partito della Capitale e ha avuto un ruolo fondamentale nella determinazione del candidato sindaco e mi pare di poter dire che un centrodestra a trazione FdI è molto competitivo».