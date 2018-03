Elezioni, il pasticcio delle schede: troppe contestazioni, a rischio l'insediamento del Parlamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 16 Marzo 2018, 06:47 - Ultimo aggiornamento: 16-03-2018 07:02

Un pasticcio di conteggi intrecciati, contestazioni in arrivo, ritardi. A dodici giorni dalle elezioni, non ci sono ancora certezze sui nomi di chi siederà alla Camera e al Senato nel Parlamento della diciottesima legislatura. E l'insediamento, fissato tra sette giorni, rischia di saltare se non si fa presto.Solo la Sardegna può esibire con orgoglio la prima proclamazione ufficiale di tutti gli eletti, confermando, con nomi e cognomi, che 16 su 25 parlamentari designati nei collegi plurinominali sull'isola sono del Movimento cinque Stelle. Una proclamazione che segue la prima dell'otto marzo, quando vennero ufficializzati i nomi dei primi nove eletti, tutti del M5S, negli altri collegi.Il resto è ancora imballato, con annunci di ricorsi. Solo ieri pomeriggio la Corte d'appello di Napoli ha trasmesso alla sezione elettorale della Cassazione l'integrazione di alcuni documenti incompleti in alcuni seggi.