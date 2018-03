Elezioni, corse gratis con Uber per andare al seggio a votare

Anche in considerazione del maltempo degli ultimi giorni, il 4 marzo, giorno delle elezioni, Uber offrirà corse gratuite (massimo 20 euro per viaggio) per andare e tornare dai seggi. Dalla app Uber, utilizzando il codice "IoVoto" sarà possibile prenotare le corse e non solo per sé. È infatti stata introdotta una nuova funzione che permette di prenotare anche per un'altra persona. Basta una volta aperta l'applicazione, fare clic su «dove si va» e poi sull'icona che riporta la dicitura «per me». Il sistema chiederà automaticamente di indicare il nome e i contatti del passeggero da prelevare. Il servizio sarà attivo dalle 7 alle 23 di domenica 5 marzo nelle città dove Uber opera, ovvero Roma e Milano.

Giovedì 1 Marzo 2018, 15:47 - Ultimo aggiornamento: 01-03-2018 18:26

