Elezioni, Letta: «Mi candido a Vicenza, sfido la Lega»

Elezioni 2022, ennesima giornata di tensione tra i partiti e le coalizioni che mettono a punto le ultime strategie in vista del 25 settembre. «Mi candido a Vicenza, sfido la Lega nel cuore del Veneto», così Enrico Letta su Twitter decide di affrontare vis a vis il Carroccio nella sua roccaforte. Giorgia Meloni, dopo aver bocciato il reddito di cittadinanza propone di estendere il golden power, in prospettiva di una difesa del made in italy. Scontro tra Di Maio e Calenda. Il ministro degli esteri ha attaccato il leader di Azione, che oggi presenterà il programma del terzo polo: «Continua a spargere odio e rancore, la cosa ti viene bene», ha scritto su twitter il leader di Impegno Civico.

APPROFONDIMENTI LA GIORNATA Reddito di cittadinanza, Meloni vuole lo stop: «Quei soldi... LA DIRETTA Berlusconi e il rilancio sulla giustizia: «Niente appello se... LA STRATEGIA Letta blinda le liste del Pd: big esclusi. L’ira degli ex... LA GIORNATA Elezioni politiche 2022, notizie in diretta. Renzi: «Mi... IL CASO Pd, da Franceschini a Gentiloni: il malumore delle correnti....

Renzi, ecco l'offerta: elezione diretta del premier. «È meglio del presidenzialismo»

Elezioni politiche 2022, la diretta

Ore 10.02 - «Errori di valutazione non sono stati fatti solo sul Covid, basta pensare alla posizione politica di Salvini su Putin, oggi saremmo dalla parte di Putin. Io voglio far riflettere gli italiani su quello che questa persona dice, che non si può cancellare con un colpo di spugna. Penso che gli italiani dovrebbero preoccuparsi per il futuro, non tanto per il passato». Così il microbiologo e candidato Pd Andrea Crisanti, ospite di Sky Tg24, tornando sulla polemica con il leader della Lega, Matteo Salvini. «Non mi aspettavo tanto clamore - afferma Crisanti, riferendosi a quanto successo dopo l'annuncio della sua candidatura - ma quello che non posso accettare è che si mettano in discussione il mio rigore e la mia integrità, su questo non posso fare sconti, specialmente da parte di persone che hanno sbagliato tutti i loro giudizi. Su questo gli italiani devono riflettere, perché gli errori fatti sono la garanzia degli errori che faranno», ribadisce.

Ore 09.47 - «Penso che il golden power vada esteso e ricordo che fu attivato a inizio pandemia dall'allora governo Conte su nostra proposta e questo ci ha consentito di salvare moltissime aziende italiane, che altrimenti sarebbero state acquisite e avremmo continuato a perdere gioielli di famiglia. Io sono per la difesa delle nostre produzioni strategiche, di marchi e infrastrutture strategiche come fanno tutte le nazioni al mondo». Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni ospite di Radio 24.

Ore 09.29 - «Carlo, il sollievo è reciproco. Continua a spargere odio e rancore, la cosa ti viene bene. Hai scelto di schierarti dalla parte di chi ha fatto cadere il governo Draghi, ne prendiamo atto. Ma basta lezioni di coerenza. Ps. Saluta Renzi». Così su twitter il ministro e leader di Impegno Civico Luigi Di Maio replica al leader di Azione.

Ore 08.57 - «Mi candido a Vicenza, sfido la Lega nel cuore del Veneto. Imprenditori, commercianti, insegnanti si ricorderanno di chi ha tradito Draghi preferendo la Meloni. Noi abbiamo ascoltato le imprese, chi voleva stabilità e riduzione delle tasse sul lavoro». Così il segretario del Pd, Enrico Letta su Twitter.