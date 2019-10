Salvini: «Dopo 50 anni la sinistra a casa in Emilia Romagna. Savoini? Incauto»

Parla Salvini. «26 gennaio 2020, dopo 50 anni la sinistra va a casa dall'Emilia e dalla Romagna». Lo dice il leader della Lega a Parma. «L'Emilia non è il sistema Bibbiano», dice il leader della Lega Salvini.

«Incauto è una cosa, delinquente è un'altra». Così Matteo Salvini definisce Gianluca Savoini nel libro di Bruno Vespa «Perché l'Italia diventò fascista (e perché il fascismo non può tornare)» in uscita il 6 novembre da Mondadori Rai Libri. «È stato incauto - dice Salvini - Visto da fuori, il curriculum del suo accompagnatore (Gianluca Meranda) non è quello della migliore frequentazione possibile. In ogni caso incauto è una cosa, delinquente è un'altra». Vespa chiede al segretario della Lega se non sia stato un errore non presentarsi in Senato a dire qualcosa sul tema. «Andare a riferire al Senato sarebbe stato un precedente pericoloso. Chiunque -ha risposto- potrebbe allora essere convocato per qualsiasi ragione, un pezzo d'intercettazione, un'inchiesta giornalistica. Non mi risulta sia accaduto nulla di grave». Salvini ricorda: «Quando il Pd ha chiesto a Conte di chiarire il suo presunto conflitto d'interesse a proposito dello studio legale associato con il professor Guido Alpa che ha presieduto la commissione d'esame che lo ha mandato in cattedra? Ha mai risposto Conte?».

Ha chiesto a Savoini chiarimenti sull'incontro al Metropol? «Sì, e lui mi ha risposto: 'Matteo, non c'è nulla di cui preoccuparsi'. Ho conosciuto Savoini nel 1993 quando era giornalista all'Indipendentè. È nato un rapporto di amicizia e mi sono convinto che non è il tipo da fare cose strane in giro. E, comunque, non ho mai abbandonato un amico in un momento di difficoltà, si chiami Savoini, Siri, Garavaglia, Bossi. A costo di essere attaccato». Alla domanda se abbia mai avuto rapporti con Eni, Salvini replica: «Mi è capitato di fare viaggi di lavoro con Claudio Descalzi, amministratore delegato Eni, uno dei migliori manager in circolazione, come Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri. Gente che fa davvero l'interesse dell'Italia. E non abbiamo parlato mai di roba strana». Cosa ha replicato a Conte quando le ha contestato il rifiuto di rispondere in Parlamento?«. »Gli ho detto che non avevo niente da riferire. Sono andato in Russia per ragioni culturali e politiche. Ci sono stato un paio di volte anche in vacanza a mie spese. L'ultima il 6 gennaio 2017, per il Natale ortodosso. Erano i giorni in cui la temperatura toccò i 40 gradi sotto lo zero. E non ho mai chiesto niente a nessuno«.

