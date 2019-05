Elezioni europee 2019, Di Maio: «Scontiamo astensione al Sud. Ora testa bassa e lavorare»

«Ora testa bassa e lavorare, ma restiamo pur sempre l'ago della bilancia». Così Luigi Di Maio, a quanto apprende l'Adnkronos, si è rivolto ai suoi seguendo i risultati elettorali da Montecitorio. Per il capo politico, il M5S sconta soprattutto «la grande astensione al Sud» rispetto alle ultime politiche, che avevano visto i 5 Stelle in testa a tutti gli altri partiti. Dunque «bisognerà lavorare sui territori», la raccomandazione del leader del Movimento, che a quanto si apprende ha già avviato una cabina di regia per rafforzare la base, con un occhio attento a tutto il territorio, da un estremo all'altro del territorio, isole comprese.