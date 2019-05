Flop M5S, Di Maio commissariato: «Ma non me ne vado». Il gelo di Grillo e Casaleggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 28 Maggio 2019, 08:30

Occhi lividi di una notte insonne, mani nervose, silente. Dopo aver ascoltato le critiche di tutti i maggiorenti del M5S Luigi Di Maio prende la parola: «Ditemi se vogliamo andare avanti o no. Se dobbiamo staccare la spina al governo». È metà pomeriggio e al ministero dello Sviluppo economico, dopo una conferenza stampa elettrica, ha riunito big, fedelissimi e consiglieri. Ci sono Rocco Casalino, che sarebbe il portavoce del presidente del Consiglio; Alessandro Di Battista, costretto dagli eventi a mettersi in gioco; i ministri Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede, angeli custodi di Luigi; i sottosegretari Vincenzo Spadafora, Carlo Sibilia e Stefano Buffagni; il capogruppo al Senato Stefano Patuanelli con la vicepresidente Paola Taverna e Gianluigi Paragone, il deputato ex direttore di Skytg24 Emilio Carelli. La risposta del gabinetto di guerra è unanime: andiamo avanti. Ma come? E soprattutto con quale atteggiamento nei confronti di Matteo Salvini? Si decide che il M5S si strutturerà come un partito. Con una segreteria che terrà conto di tutte le anime. Ergo le correnti. In questo organismo entrerà anche Di Battista: «Non siamo come il Pd - dice - non sono come D'Alema con Renzi. E' la scoppola più grande della nostra storia, ma siamo sempre ripartiti».