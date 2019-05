Boom Lega, il divario tra città e provincia: nei grandi centri è avanti il Pd

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 28 Maggio 2019, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il voto italiano per il Parlamento Europeo ha gettato altro sale su una frattura sociale emersa già con le politiche del 2018: le città votano compattamente per il Pd mentre le province si sono spostate massicciamente sulla Lega (solo in parte del Sud restano fedeli ai 5Stelle che avevano scelto nel 2018).Il fenomeno è per certi aspetti sbalorditivo. Prendiamo ad esempio le due principali città italiane, Roma e Milano, e il loro contado regionale. A Roma il Pd ha superato il 30% mentre nel Lazio (capitale compresa) non supera il 24%. La Lega invece in città è al 26% e nella Regione sfiora il 33%. A Milano i Dem superano il 36% mentre in Lombardia si fermano al 23%. La Lega fa l'opposto: Milano città è al 27 e nella Regione oltre il 43%.I dati sono sostanzialmente analoghi anche per l'Emilia, il Veneto, la Campania. Il trend è uniforme e ha determinato un cambiamento del colore politico di intere Regioni e, anzi, dell'intera nazione. Se nel 2014 tutta l'Italia era colorata di rossa perché il Pd era il primo partito in tutte le Regioni oggi il grosso dell'Italia è rappresentato dal colore della Lega con la parziale eccezione di alcune aree del Sud. Impressionante la Sardegna: rossa nel 2014, gialla nel 2018, verde (o blu Lega) nel 2019.