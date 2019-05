Berlusconi vede Orban: «Solo io posso mediare tra Ppe e sovranisti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 28 Maggio 2019, 08:30

Il silenzio dura fino a quando lo spoglio non dà la certezza della vittoria di Alberto Cirio in Piemonte. Solo allora, buon ultimo tra i leader, Silvio Berlusconi si decide a commentare il voto delle Europee che lo riporterà sì, a cinque anni e mezzo dalla decadenza, a sedere nuovamente in un Parlamento, ma che segna anche il tracollo di Forza Italia. Non è soltanto un problema di strapotere della Lega nel campo del centrodestra, gli azzurri scendono sotto la soglia psicologica del 10%, e si fermano all'8,7%, oltre 5 punti meno delle Politiche del 4 marzo 2018. Il fatto è che subito dietro è incalzata da Fratelli d'Italia che ottiene un buon successo anche grazie all'Opa lanciata, nelle urne e sul territorio, da Giorgia Meloni. La vittoria del candidato azzurro in Piemonte diventa dunque l'unica notizia positiva alla quale aggrapparsi per cercare di camuffare la debacle. Ma non basta a evitare di scoperchiare il vaso di Pandora delle divisioni dentro un partito che, a parte riconoscere l'insostituibilità del proprio leader, sembra essere diviso ormai su tutto. E non è soltanto il Governatore della Liguria, Giovanni Toti, a puntare i cannoni sul quartier generale. «Ora basta scuse e bugie, tutti a casa. Per questa classe dirigente è arrivato il momento del game over».