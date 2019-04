Europee, Le Pen e Orban disertano la convention sovranista di Salvini

La Lega scalda i motori in vista del voto europeo. E mentre mette a punto una sorta di road map per stringere alleanze con i sovranisti europei e il gruppo di Visegrad, arrivano le prime defezioni eccellenti. Lunedì Matteo Salvini presenterà a Milano, insieme ad alcuni partiti alleati, la convention in programma a fine aprile che aprirà la campagna elettorale, annunciando una grande manifestazione unitaria di chiusura a Milano, a Piazza Duomo, il 18 maggio.



Ma sul fronte delicatissimo delle alleanze in Europa scoppiano scintille. Il premier ungherese Viktor Orban non parteciperà all'incontro convocato dal leader della Lega. Non ci sarà neppure alcun rappresentante del suo partito Fidesz. Lo ha confermato una fonte vicina al giornale Nepszava. Orban, secondo la stessa fonte, non vuole rompere con il Partito popolare europeo e spera di evitare l'espulsione e anzi di spostare a destra il Ppe dopo le elezioni. Così non è interessato all'iniziativa di Salvini.



E anche la leader del Rassemblement National francese, Marine Le Pen, non andrà all'incontro dei partiti sovranisti in programma lunedì prossimo a Milano. Lo riferisce all'Ansa il portavoce del partito, Alain Vizier, spiegando che Le Pen «è impegnata nella campagna elettorale: questo fine settimana sarà in Bretagna, mentre la settimana prossima ha in agenda altri appuntamenti in Francia

.



Infine pure i l Partito della Libertà austriaco (FPOe) non parteciperà al raduno dei sovranisti. Lo ha riferito all'agenzia dpa Harald Vilimsky, capolista dei nazionalisti austriaci alle prossime elezioni europee. Vilimsky ha spiegato che a rappresentare a Milano il gruppo dell'Europa delle Nazioni e della Libertà, del quale anche il FPOe fa parte, sarà il leader della Lega Matteo Salvini. Vilimsky si è anche detto favorevole alla creazione di un unico gruppo parlamentare dei sovranisti europei nel prossimo Europarlamento.

